Kayıpların aileleri, Yılmaz ile TC Büyükelçiliği’nde görüşme yaptı

Girne’deki gemi faciasının ardından, kayıp kişilerin yakınları Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmek üzere Lefkoşa’ya götürüldü.

Girne Turizm Limanı girişinde oluşturulan çadırda yaklaşık 5 gündür yakınlarından gelecek haberi bekleyen aileler, minibüslerle Lefkoşa’ya gitti

Aileler, Yılmaz ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görüşme yaptı.

Görüşmeden sonra açıklama yapan ve ailelerin acılarını paylaştıklarını, beklentilerini ve cevap aradıkları soruları dinlediklerini aktaran Yılmaz, “Gösterdikleri metanet, sabır ve anlayış için her birine şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.