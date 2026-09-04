Güney Kıbrıs, 2025 yılı itibariyle üniversite bitiren gençlerin sayısı sıralamasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında dördüncü sırayı aldı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 25 ila 35 yaş arası olup 2025 yılında üniversite eğitimini bitiren gençlerin oranının yüzde 60’a ulaştığını yazdı.

Eursotat verilerine göre Güney Kıbrıs’ın bu oranla AB üyesi ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleştiğini yazan gazete kadınlarda bu oranın yüzde 69,1 olduğunu ve AB ülkeleri arasında üçüncü sırayı aldığını da aktardı.

Erkeklerde ise bu oran yüzde 51,8 olarak kayda geçti.