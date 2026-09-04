Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor. Kayıp yakınları ise, Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Bir kişinin daha dün naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi, kayıp 18 kişi ise aranıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC’ye ait askeri gemi ve botların yanı sıra Türkiye’den bölgeye gönderilen askeri uçak, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler destek veriyor.

- Cevdet Yılmaz’dan taziye ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası sebebiyle dün KKTC’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Kayıpların yakınlarıyla görüşen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de bir araya geldi.

Yılmaz, adadan ayrılırken Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile düzenlediği ortak basın açıklamasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Hastanelerde tedavisi süren iki kişi kaldığını belirten Yılmaz, hayati tehlikelerinin olmadığını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel de, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın Kıbrıs Türk halkının yaşadığı en büyük ve acı deniz felaketinin ardından KKTC’ye gelerek Kıbrıs Türkü ile dayanışmasını gösterdiğini ve acısını paylaştığını belirtti.

Üstel, deniz faciasıyla ilgili kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını vereceğini söyledi.

Bazı siyasi parti ve sendika başkanları ile CHP heyeti de, dün Girne’de kayıp yakınlarını ziyaret etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da, bu sabah ailelerle bir araya geldi.

- Seyir ve faaliyet kısıtlaması

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmaları nedeniyle dün Kaplıca bölgesinden Koruçam Burnu’na kadar olan deniz sahasında seyir ve faaliyet kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

İkinci bir emre kadar bölgede su sporları faaliyetlerinin durdurulduğu, tur teknelerinin faaliyetlerine sınırlama getirildiği, belirlenen arama kurtarma sahasında tekne ve balıkçı teknelerinin seyir ve faaliyetlerinin yasaklandığı, marina giriş-çıkışları için ise emniyetli geçiş rotası oluşturuldu.

- Teknik rapor hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki teknik heyet, ülkeye gelerek Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili incelemelerine başladı.

Ekip, kazayla ilgili araştırma ve incelemelerde bulunarak kazaya karışan FiloJet adlı gemi hakkında teknik bir rapor hazırlayacak.

Gemiyle ilgili tüm belgeleri detaylı bir şekilde inceleyecek ekibe, Türk Loydu’ndan uzmanların da katılacağı bildirildi.

- Kurum ve kuruluşlardan ailelere destek

Girne Belediyesi, bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmeler liman önünde bekleyen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor. Ailelere gün boyunca su ve yiyecek temin ediliyor.