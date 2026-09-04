Girne-Taşucu seferini yaparken batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Kayıp yakınları Girne Turizm Limanı’nın girişinde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor

Girne-Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları beşinci gününde devam etti.

Kayıp yakınları Girne Turizm Limanı’nın girişinde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresindeki çalışmalar teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle devam ederken, aileler liman önünde kurulan çadırların altında ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan klinik psikologlar da liman bölgesinde bulunarak, kayıp ve yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına destek sağlamaya devam ediyor.

Bölgedeki oteller, kurum, kuruluş ve işletmeler de ailelerin yiyecek, içecek ve diğer günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.

Önceki gün kayıp 20 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, kayıp sayısı 19’a düştü.

Çalışmalar gece boyunca devam etti ancak yeni bir kişiye ulaşılmadı.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere yedi gemi ve 11 hava aracı ile destek sağlandığını belirtti.

Türkiye MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, kurtarılanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır. Yine, 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır."