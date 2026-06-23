KKTC’nin en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali 54.yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivaller festivali İskele Festivali 10 gün sürecek. 26 Haziran’da resmi bir törenle açılışı yapılacak 54. İskele Festivali öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, beraberindeki, festival komitesinde yer alan meclis üyeleri ve festival paydaşları ile dün basın toplantısı düzenledi. İskele Grand Sapphire Resort’taki basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği basın toplantısındaki konuşmasında, adanın en köklü ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan, yıllardır kültürün, sanatın, sporun ve eğlencenin buluşma noktası haline gelen Geleneksel İskele Festivali’nin 54. yaşını karşılıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Festival kapsamında verilecek konserlere de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, festivaldeki tüm konserlerin halk konseri olduğunu vurguladı, girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halkı davet etti. Festival boyunca gündüz saatlerinde çeşitli sportif faaliyetlerin yer alacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, akşamları ise karnaval havasının yaşanacağını vurguladı.

Başkan Sadıkoğlu festivalin açılış konseri ile ilgili de konuştu. Türk müziğinin ve edebiyatının güçlü ismi Zülfü Livaneli’nin, “Sevdalım Hayat Şarkıları” konseri ile İskele Ecevit Meydanı’nda sahne alacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu özel gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın katkılarıyla olacağını hatırlattı. Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek festivalde sahne alacak diğer sanatçıları da açıkladı. Buna göre ülkemiz gruplarından Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu ise 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise Semicek verecek. 5 Temmuz Pazar akşamı saat 22.00’de başlayacak konser de ücretsiz izlenebilecek. Basın toplantısının moderatörlüğünü de yapan Başkan Sadıkoğlu, festival süresince etkinlik düzenleyeceklere de söz verdi.

KOFALI: “BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KONSER OLACAK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, İskele Festivali’nin açılışında Zülfü Livaneli ile aynı sahneyi paylaşmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti. Benzeri görülmemiş bir konser olacağını da ifade eden Kofalı,

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na efsane bir isimle aynı sahneye çıkma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa da bu yıl 29.’su gerçekleşecek İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali hakkında bilgi verdi. Kadirağa, bu yıl Halk Dansları Festivali’ne ülkemiz ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Peru, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’in katılacağını açıkladı. 26 Haziran’da Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında, konuk ülkelerin yapacağı tanım gösterileri ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin de startını vereceklerini ifade eden Kadirağa, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te de tanıtım gösterileri olacağını, 28 Haziran Pazar günü 21:00’da Geleneksel Kostüm Defilesi, Bay/Bayan Festival Güzeli Seçimi, 29 Haziran Pazartesi, 21.00’de Ülkeler Gecesi, 1 Temmuz Çarşamba günü 21.00’de ise İskele Belediyesi 29. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gala gecesiyle noktalayacaklarını açıkladı.

Özlem Kadirağa festival bünyesinde yer alacak Grup Otantik Konseri, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi hakkında da konuştu. Buna göre Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi 30 Haziran Salı saat 21.00’de İskele Belediyesi Kültür Evi’nde, Grup Otantik konseri de 27 Haziran Cumartesi 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

30. KARADENİZLİLER GECESİ VE GRUP KOLİVA KONSERİ

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Karadenizliler Gecesi de 30. yaşını kutlayacak. Basın toplantısına katılan isim ise KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Sekreteri Turgut Akal oldu. Akal, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde 2 Temmuz Perşembe günü bu yıl 30.’su düzenlenecek Karadenizliler Gecesi’nde Kuzeyin Uşakları Horon Ekibi ile İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösteri yapacağını, etkinlikte ayrıca hamsili pilav ikram edileceğini açıkladı. Akal, gecede sahne alacak Grup Koliva konserine ise tüm halkı davet etti.

14. LARNAKALILAR GECESİ

Festivalin olmazsa olmazlarından Larnakalılar Gecesi de 54. Geleneksel İskele Festivali’ne hazırlanıyor. Bu yıl 14.’sü gerçekleşecek, İskele Belediyesi ile Larnakalılar Derneği’nin iş birliğindeki geceyle ilgili bilgileri ise Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu paylaştı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gece 4 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’da başlayacak. Gecede davetlilere, Nohutlu Pilav ile Acuva Tatlısı ikram edilecek.