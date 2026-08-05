Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Alagadi Fest, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Alagadi Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalde üç gün boyunca halk dansları gösterileri, ateş ve dans şovları, konserler ile uluslararası organizasyonlar düzenlenecek.

Festivalin ilk günü olan Cuma günü etkinlikler, saat 19.15'te kortejin toplanması, 19.30'da kortejin hareketi ile başlayacak, saat 20.00'de Ateş ve Dans Show izleyicilerle buluşacak.

Ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, açılış konuşmaları, Modern Dans Show ve Grup REVA sahne alacak. Gecenin finalinde ise sanatçı İrem Derici, saat 22.30'da sahneye çıkacak.

Cumartesi günkü program kapsamında Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisinin ardından Grup RAST sahne alacak. Gecede ayrıca plaket takdimi gerçekleştirilecek ve finalde Melek Mosso, saat 22.30'da konser verecek.

Festivalin son günü olan Pazar akşamı saat 21.00'de, farklı ülkelerden gençlerin katılımıyla Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026 gerçekleştirilecek.

-Başkan Kırok'tan davet…

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi Fest'in yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini ve sosyal yaşamını güçlendiren bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Kırok, festivalin her yıl daha da büyüyerek geleneksel bir kimlik kazandığını söyleyerek, "Alagadi Fest, kültürümüzü, sanatımızı ve misafirperverliğimizi hep birlikte yaşadığımız önemli bir organizasyondur. Bu yıl da birbirinden değerli sanatçılarımız ve etkinliklerimizle dolu dolu bir program hazırladık. Tüm halkımızı ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizi Alagadi'nin eşsiz atmosferinde festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." dedi.



