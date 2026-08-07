Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen Alagadi Fest 2026, bu akşam başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alagadi Festival Alanı’nda üç gün sürecek festivalde müzik, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festivalin ilk gecesinde kortej ve dans gösterilerinin ardından Grup REVA sahne alacak, saat 22.30’da ise İrem Derici konser verecek.

Festival, yarın akşam Melek Mosso konseriyle devam edecek, pazar akşamı ise Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026 gerçekleştirilecek.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da tüm halkı festivale davet ederek, “Alagadi’nin eşsiz atmosferinde festival coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum.” dedi.



