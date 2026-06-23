Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda görüşülen 2025 Yılı Türkiye Raporu, 107 ret oyuna karşılık 381 oyla kabul edildi. Oylamanın ardından kürsüye çıkan ve Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarıyla bilinen Yunan milletvekili Afroditi Latinopoulou, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu belirten Latinopoulou, Avrupa'nın Ankara'ya yönelik yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini savundu. Yunan milletvekili, Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin kapının tamamen kapatılması çağrısında bulundu. Latinopoulou, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 'sözde' ilerlemesi konusunda hiçbir tartışma yapılmamalıdır. Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı şekilde işgal ediyor. Yunanistan'ı savaş sebebi ilan etmekle tehdit ediyor. Ege Denizi'nde 'Mavi Vatan' gibi gerçek dışı hayaller kuruyor. Soykırımları reddediyor, Hamas ile iş birliği yapıyor ve özgürlük ile demokrasi endekslerinde en alt sıralarda yer alıyor.

Buna rağmen Almanya, Fransa ve İspanya bu işgalci devletle milyarlarca euroluk ticaret yapmaya devam ediyor. Türkiye Avrupa'nın bir parçası değildir. Üyelik kapısı kalıcı olarak kapatılmalı ve anahtarları bir daha bulunmamak üzere denize atılmalıdır"