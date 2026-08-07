Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaz etkinlikleri kapsamında Surlariçi Çocuk Festivali düzenledi.
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LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sanat Merkezi'nde (LESAM – Ayluka Kilisesi) gerçekleştirilen festival, Vantrolog Hanife Tayyareci'nin "Lokum" adlı gösterisiyle başladı.
Elayda Yaman ve Hicran Eker'in gerçekleştirdiği Yaratıcı Sanat Atölyesi ile devam eden festival, sihirbazlık gösterisi ile sona erdi.