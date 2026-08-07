Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaz etkinlikleri kapsamında Surlariçi Çocuk Festivali düzenledi.

Güvenli internet eğitimleri ebeveynlere yönelik olarak BRT ve Telsim YouTube kanalında başladı
Güvenli internet eğitimleri ebeveynlere yönelik olarak BRT ve Telsim YouTube kanalında başladı
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LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sanat Merkezi'nde (LESAM – Ayluka Kilisesi) gerçekleştirilen festival, Vantrolog Hanife Tayyareci'nin "Lokum" adlı gösterisiyle başladı.

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Elayda Yaman ve Hicran Eker'in gerçekleştirdiği Yaratıcı Sanat Atölyesi ile devam eden festival, sihirbazlık gösterisi ile sona erdi.