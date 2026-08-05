Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Yapay Zeka ile Geleceğe Hazır Ol” seminerleri bugün başladı.

Daireden verilen bilgiye göre, Kantara Gençlik Kampı’nda, gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen semineri, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı yerinde takip etti.

“Yapay Zeka ile Geleceğe Hazır Ol” konulu seminerler, Candela Robotik Direktörü Mustafa Kemal Ambar tarafından verildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Bıçaklı gençlerin taleplerini dinleyerek, kamp çalışmalarını yerinde takip etti.