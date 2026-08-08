Uğur Bakıcı

8 Ağustos Erenköy Direnişi nedeniyle İstanbul'daki Edirnekapı Sakızağacı Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin organizesiyle gerçekleşen tören Erenköy Direnişi’nde Kıbrıs’a uçakla gelen ve şehit düşen Cengiz Topel’in mezarı başında yapıldı.

Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Eğitim Ataşesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri ve gaziler katıldı.

Cengiz Topel’in mezarı başındaki tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasıyla devam etti. Tören sonunda ise dualar okunarak program tamamlandı.