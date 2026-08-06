Güney Kıbrıs’taki hayvan besicilerinin, şap hastalığı tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle öfkeli olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki hayvan besicilerinin, şap hastalığına bağlı maruz kaldıkları zararın henüz ödenmemesi nedeniyle eylem yaptığını belirtti.

Eylemde, Lefkoşa’da ve Larnaka’da bulunan Veterinerlik Dairesi binalarına gidiş yollarını kamyonlarla kapattıklarını belirten gazete, hayvan besicilerinin tazminat talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, hayvan besicileri temsilcisi yaptığı açıklamada, tazminatların ödenmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesini talep etti.

Veterinerlik Dairesi yetkililerinin ise, dünkü olayı polise şikâyet etmesi üzerine 3 kişi ifadeye çağrıldı.