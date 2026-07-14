KKTC Atletizm Federasyonu, son günlerde Türkiye Atletizm Federasyonu ile yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, “Haklı olduğumuz için bu basın toplantısını düzenledik. Haklılığımız yarın, öbür gün ortaya çıkacak. Bizlere verilen sözler, teminatlar vardı. Hiçbir zaman ‘diğer sporcu çıkarılsın, bizim sporcumuz yerine konsun’ diye bir talebimiz olmadı. Talebimiz sporcularımızın hak ettiği değeri görmesidir” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alan basın toplantısında Başkan Ferhat Sakallı, sporcuların başarılı temsiliyetlerinin ardından bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve basında doğru yer bulması ve haklılıklarını anlatmak için basın toplantısı düzenlediklerini ifade etti. Basın toplantısında yer alan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da Atletizm Federasyonu’na tam destek verdiklerini vurguladı.

Sakallı: Her zaman sporcularımızın hak ettiği değeri görmesini savunduk

Her zaman federasyon olarak savundukları şeyin sporcuların hak ettiği değeri görmesi ve derecelerine göre karşılık bulması olduğunu dile getiren Sakallı, “Türkiye’de Ada Kafa 800 metrede Türkiye’nin zirvesindeydi. Sporcumuz U18 ve U20’de rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Ardından Slovenya’da Balkan U18 Şampiyonası’na gittik. Burada madalya için taktik koşarak Türkiye Milli Takımı’na madalya kazandırdık. Geldiğimizde ilk öğrendiğimiz şey İzmir’de yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Şampiyonası’nda iki sporcunun bizim önümüze geçtiği oldu. Elif kızımız iyi bir derece koşarak Ada’nın önüne geçti. Aynı zamanda Amerika’da yaşayan Azra diye bir kızımız var. 27 Haziran’da yaptığı bir derece göz önünde bulundurularak biz üçüncü sıraya geçtik” dedi.

“Bize verilen sözler vardı, bunlarla ilgili teminatlar aldık”

Talep ettikleri şeyin açık ve net olduğunun altını çizen Başkan Sakallı, “Bizim hiçbir zaman ‘Diğer sporcu çıkarılsın, bizim sporcumuz yerine konsun’ diye bir talebimiz olmadı. Sadece bize verilen sözler vardı. Federasyonlar arasında işbirlikleri olabilir, bunlarla ilgili biz teminatlar aldık. Antrenörlerimiz, sporcularımız ona göre hazırlandılar. Sporcular maalesef, tanıdık ve dost ilişkileri ile bugün milli takımdalar. Bizim isyanımız aslında bunadır” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir zaman sporcunun masa başında kazandığı bir ortam istemiyoruz” diyen Sakallı, “Sporcu pistte yarışır, hak ederse gider, hak etmezse döner eve gelir. Bizim bildiğiz budur, bugüne kadar Kıbrıslı sporcular bunu yol olarak bilmiştir” dedi.

“Haklılığımız yarın, öbür gün ortaya çıkacak”

Ada Kafa gibi bir sporcunun çıkmasının yıllar aldığını, Buse Savaşkan konusunda da aynı şeyleri yaşadıklarını belirten Başkan Sakallı, Buse olimpiyatlara gidemez dendiğinde Başbakanlık’a durumu anlattıklarını, kaynak aldıklarını ve özkaynaklarla olimpiyatta yarışma fırsatı sağladıklarını hatırlattı. “Bunlar maalesef görülmüyor ve biz yaptıkça aynı uygulamalar arka arkaya geliyor” diyen Sakallı, “Bugün Ada Kafa’daki haklılığımız da yarın, öbür gün ortaya çıkacak. Biraz araştırdık, Azra kızımızın Türkiye’de yarıştığı hiçbir yarış yok. Amerika’da koştuğu bir yarış üzerinden milli takıma alındı” şeklinde konuştu.

“Yaşananlar farklı yerlere çekildi”

Türkiye’de Avrupa, Balkan şampiyonaları gibi yarışlarda seçme yarışları olduğunu, bu yarışlarda sporcuların eşit şartlarda yarışarak günün sonunda milli takımın belirlendiğini söyleyen Başkan Sakallı, sporcularına bu ortamın sağlanmadığını dile getirdi, “Bugün sporcumuz bu yarışa gitmeyecek ama bundan sonra atacağımız adımlar onlara geri adım attıracak. Burada olanlar farklı bir yere, istemediğimiz yere çekildi” dedi.

“Milli takıma seçilen Turgut Çelikoğlu ile ilgili de bize olumsuz geri dönüldü”

Yaşananların Ada Kafa’nın durumu ile sınırlı kalmadığını belirten Sakallı, başka örnekler de verdi. Federasyonun ivme yakalayan sporcularından Turgut Çelikoğlu’nun Türkiye’de elde ettiği 10.20’lik derece ile Türkiye Milli Takımı’na seçildiğini ancak U20 Balkan Şampiyonası’na gidemediğini aktaran Ferhat Sakallı, “Milli takıma girecek diye buradaki elçiliğimizle irtibata geçtik. Nitekim elçiliğimiz de bizi Türkiye Atletizm Federasyonu’na yönlendirdi. Bu konu ile ilgili üzerimize düşeni yaptık ancak Türkiye federasyonundan bize olumsuz olarak dönüldü” şeklinde konuştu.

“Cezmi Or Kupası’na Güney Kıbrıs davet edildi, biz edilmedik”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, eskiden katılım gösterdikleri ancak yıllardır Türkiye’nin en prestijli yarışlarından olan Cezmi Or Kupası’na davet almadıklarını, bu yıl 81’incisi düzenlenen organizasyona Güney Kıbrıs’ın davet edildiğini ve dört sporcunun yarıştığını açıkladı.

“Bugün birisi çıkıp Türkiye Atletizm Federasyonu’na Güney Kıbrıs davet edildi, neden Kuzey Kıbrıs davet edilmedi diye soracak mı?” sorusunu soran Ferhat Sakallı, “Bu haklı davamızda biz eğer bugün bunu soramayacaksak ne zaman soracağız? Bizim burada tek talebimiz iki ülke arasında yapılan protokollerin, işbirliklerinin denetlenmesidir” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasında imzalanan spor protokolünü hiçe sayan bir federasyon var”

“Sporcumuzun hakkı yeniyorsa, bunda da TAF istişare etmeden konuyu sadece kamuoyu açıklaması ile geçiştiriyorsa biz bu işin peşini bırakmayız” diyen Sakallı, “İki ülke arasında imzalanan spor protokolünü hiçe sayan bir federasyon var. Protokolde Türkiye’deki uluslararası organizasyonlara KKTC’nin davet edilmesi ifadesi var. Dört gün önce Güney Kıbrıs’tan dört sporcu Cezmi Or’a katılarak yarıştı, KKTC’yi davet etmediler, nedenini çıkıp açıklasınlar” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman çocuklara başka tarafları gösterme gibi bir niyetimiz olmadı”

Ülkemizde birçok federasyonun benzer sıkıntıları yaşadığını, artık iletişim yollarının açık olması gerektiğini savunan Başkan Sakallı, “Bizim hiçbir zaman çocuklara başka tarafları gösterme gibi bir niyetimiz olmadı. Bunlar yanlış algılanmasın. Eski bir milli sporcu olarak sporcularıma her zaman Türkiye’deki kulüpleri ve Türkiye Milli Takımı’nı hedef gösterdim. Ancak bugün yaşadığımız bu durumdan sonra sporcularıma ne söyleyeyim?” sorusunu sordu.

TC Büyükelçiliği, Türkiye’de sporu yöneten bakanlık, üst düzey yöneticilerin bu durumu konuşması gerektiğini söyleyen Sakallı, “Yaşanan her olayda maalesef bir çocuğumuz bu duygularla ülkesine döner, o çocuğun nasıl yetiştiğini siz düşünün. Bugün benim bir çocuğum Türkiye Atletizm Federasyonu’na fazla geliyorsa tabi ki ben hakkımı arayacağım” dedi.

“Burası Türkiye milli takımlarını besleyen fabrikadır”

“Bizim burada talebimiz sporcularımızın hak ettiği değeri görmesi, masa başında zarar görmemesidir” diyen Sakallı, “Bence bunlar aşılabilecek konular. Buse Savaşkan, olimpiyatlara gittiğinde ben maalesef federasyon başkanı olarak oraya akredite edilmedim. Trajikomik şekilde karaborsadan bilet bularak sporcumun müsabakasını izledim. Bunları federasyon başkanı olarak hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizim gösterdiğimiz ilginin karşılığını maalesef orada görmedik” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye milli takımlarını besleyen fabrika olduğunu söyleyen Başkan Sakallı, “Mutluluğumuz ve hüzünlerimiz aynıysa bizim paylaşamayacağımız şey yok diye düşünüyorum. Ortak bir paydada buluşabiliriz” şeklinde konuştu.

Dağdelen: Burada yapısal olarak bir an önce acil bir bakanlık kurulması gerekir

Basın toplantısında söz alan Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cem Dağdelen ise ülkemizde bir spor bakanlığının artık ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sıkıntılar içerisinde çocukların kendilerini ispatladığını, bireysel yeteneklerin mevcut spor yönetiminin önünde gittiğini söyleyen Dağdelen, “Avrupa ve Dünya barajlarını geçmek büyük bir yeteneğin, büyük başarının bir sonucudur. Bizim bu spor sistemimiz ne işe yarar diye kendimize sorduk mu? Türkiye’deki mevzuatları kopyalayarak dahi buraya getiremedik. Bu çocuklar bu başarıyı gösterip belirgin bir noktaya geliyor, biz hep beraber Dünya barajını geçen bir çocuğa sessiz mi kalacağız?” açıklamasını yaptı.

“Yiğitcan, Buse, Meliz, Taygun onlarca sporcu milli takımlara girip olimpiyatlarda, Avrupa, Dünya şampiyonalarında yarıştı” diyen Dağdelen, “Türkiye Atletizm Federasyonu böyle bir yapıyı korumak mı, yoksa önüne sürekli set mi çekmeli? Siz ne zaman geçmeye başladığınızda önünüzde her zaman biri oluyor. Peki bizi kim koruyacak? Burada yapısal olarak bir an önce acil bir bakanlık kurulması gerekir” dedi.