BTM Birinci Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz, yeni sezon öncesinde antrenör görevine başarılı çalıştırıcı Talat Dağer’i getirdi.

Ağırdağlı olan ve kulübün altyapısından yetişerek futbolculuk yapan Talat Dağer, yeni sezonda kırmızı-siyahlı ekibi BTM Birinci Lig’de başarıya taşımak için görev yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ağırdağ Boğaz’da, antrenör Talat Dağer’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da hız verildi. Yönetimin, kadroyu yapılacak takviyelerle güçlendirerek sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedeflediği öğrenildi.