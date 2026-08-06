Bir zamanlar okyanuslarda güvenli rotalar açmak için dalgalarla boğuşan tarihi bir savaş gemisi, şimdi Akdeniz’in zengin geçmişine ve kültürüne demir atıyor. Birleşik Krallık Donanması’nda HMS JACTON adıyla denizlere inen, ardından Avustralya Kraliyet Donanması’na katılarak HMAS TEAL adını alan Ton sınıfı efsanevi mayın tarama gemisi, muazzam yolculuğunu Girne Yeni Liman’da bir Denizcilik Müzesi olarak taçlandırdı.

Sınıfının yüzen son temsilcisi olan bu tarihi yüzer tabya, 1 Ağustos’tan itibaren kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TARİHİN ÇELİK KANATLARINDA BİR YAŞAM SERÜVENİ

1973 yılında askeri görevini başarıyla tamamladıktan sonra da mavi sulardan kopmayan HMAS TEAL, sivil bahriyede dalış destek, yolcu ve balıkçı gemisi olarak hizmet verdi. 1994 yılında Kıbrıs’a gelmesiyle birlikte gemi için bambaşka bir dönem başladı. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri bünyesinde uygulamalı eğitim gemisi olan HMAS TEAL; kaptan köşkünde, makine dairesinde ve güvertesinde yüzlerce genç denizciyi yetiştirerek Akdeniz’e kazandırdı.

SANATLA BULUŞAN GEÇMİŞ: YAŞAYAN BİR MÜZE

Girne Yeni Liman’da yükselen bu yeni kültür durağı, Akdeniz’in binlerce yıllık denizcilik geleneklerini, Kıbrıs’ın stratejik liman geçmişini ve deniz savaşlarını zengin koleksiyonlarla sergiliyor. Ancak HMAS TEAL’i klasikten ayıran büyüleyici bir dokunuş var: Tarih ile çağdaş sanatın harmonisi.

Ton sınıfının dünyadaki tek yüzen örneği olan geminin gövdesi, makine dairesi ve köprüstü, orijinal yapısıyla denizcilik teknolojisinin gelişimini gözler önüne seriyor.

Büyüleyici haritalar, döneme damga vurmuş navigasyon cihazları ve Kıbrıs'ın ticaret yollarını anlatan nadide objeler.

Geminin yaşam alanları ve açık güverteleri, deniz temalı çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapan büyüleyici sergi alanlarına dönüştürüldü.

Mermiler ve patlayıcılar yerine artık bilgi, kültür ve sanatı taşıyan HMAS TEAL, Akdeniz’in ruhunu ve kültürel belleğini hissetmek isteyen tüm deniz sevdalılarını Girne'de yeni rotasına davet ediyor.