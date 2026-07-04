KKTC Atletizm Federasyonu’nun başarılı atletlerinden Ada Kafa, Slovenya’da düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre branşında ikinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Slovenya’nın Novo Mesto şehrinde düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan Ada, 800 metre branşında piste çıktı. Çekişmeli geçen yarışta Ada elde ettiği 2:10.20’lik derece ile Balkan ikincisi olarak gururlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’dan tebrik

U18 Balkan Şampiyonası’nda 800 metre branşında Balkan ikincisi olan Ada Kafa’yı KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yarışın ardından arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca Ada’nın antrenörü Hasan Maydon’u, KKTC Atletizm Federasyonu’nu elde edilen başarıdan dolayı kutladı, başarıların devamını diledi.

Bağcıer ve Karataş’tan tebrik

Elde edilen başarı ile ilgili olarak Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer ve Spor Dairesi Müdür Ersan Karataş da Ada Kafa ve Hasan Maydon’u arayarak tebriklerini iletti.