İskele’nin geleneksel festivali kapsamında düzenlenen ve bölgenin en büyük basketbol organizasyonlarından biri haline gelen 54. İskele Festivali 13. Sokak Basketbol 3x3 Turnuvası, bu yıl da basketbol severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Merhum Yakup Yılmabaşar anısına düzenlenecek olan 13. Sokak Basketbol Şöleni, 3-4 Temmuz tarihlerinde İskele Belediyesi Basketbol Kortları’nda gerçekleştirilecek. Her yıl yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, bu yıl da büyük bir rekabete sahne olacak.

Turnuva; Kızlar ve Erkekler U14, U16, U18 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenecek. Katılımcılar hem eğlenceli hem de rekabet dolu maçlarda mücadele etme fırsatı bulacak.

Toplam 100 Bin TL ödülün dağıtılacağı organizasyonda karşılaşmalar her gün saat 19.00’da başlayacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu turnuva, genç sporcuların yanı sıra basketbol tutkunlarına da unutulmaz anlar yaşatacak.

İskele Belediyesi ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, festival coşkusunu basketbol heyecanıyla buluşturacak. Sezonun en büyük turnuvalarından biri olarak gösterilen etkinliğin, her yaştan sporcu ve basketbolseverin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.