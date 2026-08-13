14 ay önce 10 milyar dolara el değiştirdi... Şimdi ise 12 buçuk milyar dolarlık yeni bir satışla gündemde. NBA’in en köklü kulüplerinden Los Angeles Lakers’ta bir dönem daha sona eriyor.

Girişim sermayesi yatırımcısı Joshua Kushner ile eski Disney CEO’su Bob Iger, Lakers’ı satın almaya hazırlanıyor. Anlaşmanın değeri 12 buçuk milyar dolar.

Satış tamamlanırsa bu rakam, bir spor kulübü için ödenen en yüksek bedellerden biri olacak. Mark Walter, Lakers’ın çoğunluk hissesini geçen yıl kulübe 10 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayla satın almıştı. Satış, NBA Yönetim Kurulu tarafından ekim ayında onaylanmıştı.

Yeni anlaşmayla birlikte Lakers’ın değeri kısa sürede 2 buçuk milyar dolar artmış olacak. Walter’ın sahibi olduğu şirketlerin bazı yatırımlarıyla ilgili federal inceleme yürütüldüğü de geçen ay Amerikan basınına yansımıştı.

Uzmanlara göre rekor bedelin arkasında, spor kulüplerinin giderek artan gelir kaynakları bulunuyor.

Kushner ve Iger, Lakers’ın geleceğini üstlenmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. İki iş insanı, kulübün şampiyonluk hedefini sürdürme ve Los Angeles şehrine hizmet etme sözü verdi.