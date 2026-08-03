KKTC Basketbol Federasyonu’nun Eylül ayı içinde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulunda başkanlık için Tahir Topaloğlu aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllar basketbol oynayan, milli takımda yeralan Tahir Topaloğlu uzun yıllardır spor yazarlığı yanında televizyonlarda yaptığı basketbol canlı yayın anlatımları ve basketbol programlarıyla da basketbola emek veriyor.

Tahir Topaloğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Değerli Basketbol Ailem,

Basketbol benim için hiçbir zaman sadece bir spor dalı olmadı. Basketbol, birlik olmanın, mücadele etmenin, saygının ve ortak bir hedefe yürümenin adı oldu. Yıllardır bu camianın içinde yer alan biri olarak kulüplerimizin emeğine, antrenörlerimizin fedakârlığına, hakemlerimizin özverisine ve sporcularımızın hayallerine hep yakından tanıklık ettim.

Bugün, hem büyük bir sorumluluk hem de içten bir heyecanla, sizlerle önemli bir haberi paylaşmak istiyorum: KKTC Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oluyorum.

Bu karar kişisel bir hedeften çok daha fazlasını taşıyor. Birlikte oluşturduğumuz yönetim kadromuzla ve kurullarımızla, basketbolumuzun geleceğine duyduğumuz inancın ve daha güçlü bir yapı kurma arzumuzun bir sonucu bu.

Öncelikle, bugüne kadar federasyonumuzda emek veren tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, kulüplerimize ve bu yolda katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her dönem, kendi imkânları ölçüsünde KKTC basketboluna değerli katkılar sundular. Biz de bu birikime saygı duyarak, üzerine yeni başarılar inşa etmek istiyoruz.

Artık yeni bir vizyonla, daha güçlü bir kurumsal yapıyla ve geleceği önceden planlayan profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etme zamanı geldiğine inanıyoruz.

En büyük hedefimiz hiçbir kulübün kendini yalnız hissetmediği, her fikrin gerçekten değer gördüğü ve tüm paydaşların karar süreçlerine dahil olduğu bir federasyon kurmak.

Biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye, tartışmaya değil üretmeye, günü kurtarmaya değil geleceği inşa etmeye talibiz.

Çünkü biliyoruz ki bu yolculukta kazanan sadece bir yönetim olmayacak. Kazanan çocuklarımız, gençlerimiz, kulüplerimiz ve hepimizin ortak değeri olan KKTC basketbolu olacak.

Bu yolda bugüne kadar desteğini hiç esirgemeyen tüm kulüplerimize, basketbol emekçilerimize ve spor kamuoyumuza gönülden teşekkür ediyor sizleri birlikte yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum.

Gelin, basketbolumuzu ortak akıl, güçlü bir yönetim anlayışı ve paylaşılan bir sorumlulukla, hak ettiği yere birlikte taşıyalım.