Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel 7’nci Polis Basketbol Turnuvası, bugün Atatürk Spor Salonu’ndaki açılış seremonisiyle başladı.

Polisten verilen bilgiye göre beş takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Maçın hava atışı Polis Genel Müdürü Ali Adalıer tarafından yapıldı.

Bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak grup maçları ile yarı final maçının ardından, cuma günü oynanacak üçüncülük ve final maçları ile turnuva tamamlanacak.