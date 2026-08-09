LeBron James, NBA tarihine bu kez attığı sayılarla değil, yaptığı maaş fedakarlığıyla geçti.

41 yaşındaki yıldız, yeni sezonda Philadelphia 76ers forması giyecek. Ancak bu transferin asıl dikkat çeken tarafı, James'in yeni takımından alacağı ücret oldu.

LeBron James, 76ers ile iki yıllık ve yaklaşık 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Bu rakam, NBA'in yaşayan efsanesi için alışılmışın fazlasıyla dışında. Çünkü "Kral" lakaplı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers formasıyla yaklaşık 52,6 milyon dolar kazanıyordu.

James, Philadelphia'dan ilk sezonunda yaklaşık 3 milyon 877 bin dolar alacak. Yani yıldız oyuncu, yaklaşık 48 milyon 700 bin dolarlık bir gelirden vazgeçti. Bu da maaşında yüzde 92,6'lık bir düşüş anlamına geliyor. Ve bu rakam, NBA tarihinde bir oyuncunun yaptığı en büyük maaş indirimi olarak kayıtlara geçti.

Daha önce bu rekor, 43 milyon dolarlık indirime giden Russell Westbrook'a aitti. LeBron James ise Westbrook'un rekorunu 5 milyon dolarlık farkla geride bıraktı. Üstelik James'in yeni maaşı, NBA'e adım attığı 2003 yılındaki çaylak sezonunda kazandığından bile daha düşük.