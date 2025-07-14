Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, özellikle yoğun kavşaklarda trafik ışıklarında sıra bekleyen sürücülerin sabrını hiçe sayarak yan şeritten kaynak yapıp en öne geçen bazı araçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, bu davranışın sadece trafiği aksatmakla kalmadığını, aynı zamanda kurallara uyan sürücüleri de küçümsediğini belirterek, “Biz dakikalarca sırada bekliyoruz, biri geliyor yan şeritten son anda direksiyonu kırıp en öne geçiyor. Sonra da trafiğin neden tıkanık olduğunu sorguluyoruz” dediler.

Bu tür sürücüler yüzünden hem kavşaklarda düzensizlik oluştuğunu hem de kavga, tartışma gibi istenmeyen durumların yaşandığını ifade eden vatandaşlarımız, “Kurala uyanları ‘saf’ yerine koyan bu davranış artık alışkanlık haline geldi. Kimsenin kimseye saygısı kalmadı” diyerek hem trafik polislerini daha sık denetime hem de sürücüleri daha duyarlı olmaya davet ettiler.