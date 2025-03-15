Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin iki kişilik bir heyetle Cenevre’de olacağını belirtti.

İki tarafın da iş birliğine ihtiyaç duyduğu konular olduğuna işaret eden Arıklı, bunun önünde herhangi bir siyasi engel olmadığını vurguladı.

Arıklı, Cenevre’de kalıcı veya müzakereleri etkileyecek herhangi bir sonuç çıkmasını beklemediklerini ancak en azından elektrik, su, iklim değişikliği gibi konularda iş birliği yapılmasının gündeme getirilebileceğini söyledi. İş birliğine iki toplumun da ihtiyacı olduğunu kaydeden Arıklı, özellikle Güney Kıbrıs’ın su ve elektrik konusunda ciddi problemler yaşadığına belirtti.

Erhan Arıklı, öyle konuştu:

“Bizim de kablo ile elektriğimiz geliyor. Güney Kıbrıs bundan pekala yararlanabilir ve Yunan enerjisini bizim üzerimizden alabilir. Bu konularda iş birliği yapmanın önünde herhangi bir siyasi engel yoktur. Bunları masaya getirirsek ve konuşursak bir adım öne geçmiş oluruz.”