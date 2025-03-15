Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere dün Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.

Cenevre’ye gideceklerini kaydeden Üstel, “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve kendisine destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

İki toplumun enerji ihtiyaçlarının iş birliğiyle daha düşük maliyetlerle karşılanabileceğini belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bir enerji sorunu var. Güney Kıbrıs'ın da bir enerjisi sorunu var. Özellikle Güney Kıbrıs, daha uzun bir yoldan ve daha yüksek maliyette enterkonnekte sisteme girmek için İsrail üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bağlanmak istiyorlar. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden aynı şeyi çok daha düşük maliyetlerle yapabiliriz.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin önce inşaat ardından turizm sektörü olmak üzere diğer sektörler üzerinde baskı unsuru kurarak halkı korkutmaya çalıştığını ifade eden Üstel, Cenevre’de yapılacak toplantının bunları dile getirebilmek için de bir vesile olduğunu dile getirdi.