Ayaklı Gazete’ye ulaşan KOOP Gaz bayisi KOOP Gaz bayilerinde yaşanan tüp sıkıntısının büyüdüğüne vurgu yaparak sitemlerini dile getirdiler.

Bayiler, geçen hafta en son pazartesi günü dolum yaptıklarını ve bir daha dolum yapamadıklarını belirterek yaşanan krizi gözler önüne serdiler.

Bayilerden gelen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta pazartesi gününden bu yana dolum yapılmadığı ve tüp tedarikinin durma noktasına geldiği ifade edildi. “En son pazartesi dolum yaptık, o günden sonra döküm yapılmadı” diyen bayiler, ellerindeki stokların hızla tükendiğini belirtti.

Yaşanan bu durum hem esnafı hem de vatandaşları doğrudan etkiliyor. Tüp gaz gibi temel bir ihtiyaçta yaşanan aksaklık, özellikle evlerde ve küçük işletmelerde ciddi mağduriyet yaratma riski taşıyor.

Öte yandan en büyük soru ise hâlâ yanıt bulmuş değil:

KOOP Gaz neden bayilere tüp vermiyor? Konuyla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bayiler ve vatandaşlar acil çözüm bekliyor.