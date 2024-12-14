İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü olduğu “İngiltere Kıbrıslılar Konseyi” Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un önümüzdeki hafta Londra’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İngiliz Avam Kamarası Dış Konular Komitesi Başkanı Emily Thornberry’ye, taleplerini içeren birer mektup gönderdi.

Haravgi’nin haberine göre, mektupta önümüzdeki hafta Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile Londra’da yapacağı görüşme hatırlatılarak Lammy’den “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü diyaloğun yeniden başlamasına katkı koyması” talep edildi.

Mektupta Lammy’den “nüfuzunu kullanarak Kıbrıs’ın bağımsızlığını BM’nin garanti etmesinin önermesini, İngiltere’nin de (garanti) anlaşmaları temelinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönünde özlü diyaloğun yeniden başlamasına katkı koyması ve Ada’da varlığını sürdüren işgale dikkat çekerek Rum göçmenlerin tarihini paylaşması” istendi.

“Türkiye Kıbrıslı Türklerin Kuzey’de ayrı devleti olmasında ısrar ettiği sürece çözümün başarılamayacağı” iddiasına da yer verilen mektupta Lammy’nin “Haringey ve Tottenham’da Rum cemaatine yakın büyüdüğü için meseleyi bilmekte olduğu” ifade edildi.

Gazete benzer bir mektubun İngiliz Avam Kamarası Dış Konular Komitesi Başkanı Emily Thornberry’ye de gönderildiğini yazdı.

Habere göre, Thornberry’den “Dış Konular Komitesi Başkanlığı’nın kendisine verdiği nüfuzu, İngiltere’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi taahhüdünü yeniden teyit etmesi için kullanması ve örgüt temsilcileriyle görüşerek Parlamento’da “Kıbrıs’ın haklarının desteklenmesi yönünde iş birliği arayışına girmesi” talep edildi.