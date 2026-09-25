Güney Kıbrıs, katılım ortaklığına henüz nihai karar vermemiş olmasına karşın Yunanistan’la yaptığı, “Great Sea Interconnector/GSI) Projesine" yılda 25 milyon, 5 yılda 125 milyon euro ödeme anlaşması uyarınca 25 milyon euroluk ilk taksit tutarını 2027 bütçesine de koydu.

Haravgi’nin “GSI İçin 25 Milyon Euro Yine Bütçede… Nihai Maliyet, Sürdürülebilirlik ve Tüketiciye Yansıması Meseleleri Açık Duruyor” başlıklı haberine göre, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos 2027 bütçesini Rum Meclisi'ne sunarken, ilgili ödenek için “her yıl eklediğimiz 25 milyon euro” ifadesini kullandı.

Gazete GSI’yle ilgili nihai maliyet, sürdürülebilirlik ve tüketiciye yansıma gibi kritik soru işaretleri henüz cevaplanmamış olmasına rağmen ödeneğin peş peşe üçüncü kez bütçeye girdiğini hatırlattı.

Bütçe fazlasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 4’ü, ekonomik kalkınmanın yüzde 2,9, işsizliğin yüzde 3,8 ve enflasyonun yüzde 2,5 oranında olması bekleniyor.

Öte yandan Politis, GSI konusunda Maliye Bakanı Makis Keravnos ile anlaşmazlık yaşayan Hristodulidis hükümetinin ortaklarından DİKO’nun başkanı Nikolas Papadopulos’un, Keravnos’u 'hükümet içinde ayrı hükümet gibi davranmakla' suçladığını yazdı.

Bu gazeteye açıklama yapan Papadopulos, “Başkan, Maliye Bakanının rolünün ne olduğunu bize izah etsin. İki hükümet mi var?” ifadelerini kullandı. Papadopulos, Keravnos’un emekli maaşları, tıraşlanmış mevduatlar, belediyelere devlet desteği vb gibi kritik konularda Hristodulidis hükümet içerisinde "ayrı bir hükümet gibi davrandığı" görüşünü ortaya koydu.

Alithia, ise Papadopulos’un, BM Genel Kurulu’nun 81’inci birleşimi için New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak Makis Keravnos’un GSI konusundaki tavrı yüzünden Rum siyaset sahnesinde yaşanan çekişmeleri şikayet ettiğini aktardı.