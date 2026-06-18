Rum İstatistik Kurumu’nun verileri mayısta Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden turist sayısında, bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 4,9'luk düşüş olduğunu gösterdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ı mayıs ayında 455 bin 680 turistin ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete, bu rakamın, 2025 yılı mayıs ayına göre yüzde 4,9 daha az olduğunu belirtirken Ocak-Mayıs 2026 dönemindeki turist sayısının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 düşüş göstererek 1 milyon 166 bin 50 olarak kayda geçtiğini aktardı.

Mayıs ayında en fazla turistin 165 bin 600 kişiyle İngiltere’den geldiğini belirten gazete, en fazla turist gelen diğer ülkelerin ise sırasıyla 53 bin 649 kişiyle İsrail, 37 bin 307 kişiyle Polonya, 28 bin 546 kişiyle Almanya ve 22 bin 11 kişiyle İsveç olduğunu belirtti.

Gazete, İsrail’den gelen turist sayısında patlama gözlemlendiğini kaydederek, nisanda 15 bin 997 olan İsrailli turist sayısının mayısta 53 bin 649’a yükseldiğine işaret etti.