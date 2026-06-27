İngiliz Üs Polisi son bir ay içerisinde “Lady’s Mile Sahili" ve Köfünye’de (Geçitkale) gerçekleştirdiği “Guardian” kod isimli operasyonlarda 12 kişiyi tutukladı, 20 kişiyi rapor etti.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın, İngiliz Üs Polisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, operasyon kapsamında tutuklananlardan biri geçen hafta sonu, uyuşturucu madde etkisi altında sürüş yaparken tutuklandı. Söz konusu kişinin aracında bir miktar uyuşturucu madde, mutfak bıçağı, orak, metal cop gibi saldırı aletleri bulundu. Adı açıklanmayan kişi, mahkeme önüne çıkartılacağı 6 Temmuz’a kadar gözaltında tutulacak.

“Guardian” operasyonu çerçevesinde 20 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından dava okundu, 60 kişiye trafik ve sürat botu kullanımı konularında yazılı uyarı verildi, iki kişi de gerekli profesyonel lisans olmadan faaliyet göstermekten Ağrotur İngiliz Üs Mahkemesi’ne gönderildi.