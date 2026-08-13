Limasol’da bir evde eğlenmek için bir araya gelen üç kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Fileleftheors, “Limasol’da Bıçaklama… Fail ve Mağdur Kardeş” başlıklı haberinde, olayın dün sabahın ilk saatlerinde 44 yaşındaki İranlı şahsın evinde gerçekleştiğini aktardı.

İlk bilgilere göre, 44 yaşındaki İranlı, 37 yaşındaki kardeşi ve 30 yaşındaki arkadaşlarıyla eğlendiği sırada tartışma başladı. Kavga sırasında 44 yaşındaki şahıs, 37 yaşındaki kardeşi tarafından başından, burnundan ve servikal omurgasından (boyun bölgesi) bıçaklanarak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı sabah saatlerinde taburcu edildi. Olay yerinden arabasıyla kaçan 30 yaşındaki misafirin tasarrufunda ve Limasol’un başka bir noktasında yakalanan 37 yaşındaki kardeşin tasarrufunda bıçak bulundu.

Göz altına alınan iki şahsın polisle iş birliği yapmayı reddettiği, haklarında tutukluluk emri alınmak üzere bugün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiği bilgisi verildi.