“Remedica” ilaç firması tarafından üretilen bazı ilaçların geri çağrılmasının Güney Kıbrıs’taki hastalar arasında endişeye yol açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta, kısa adı “OAY” olan “Sağlık Sigorta Kuruluşu"nun, ilgili ilaçların geri çağılmasının ardından çözümler üretmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre OAY, hastalara hizmet verilmesi amacıyla yapmaları gerekenler konusunda doktorlara ve eczanelere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Rum Eczacılık Dairesi ise yaptığı açıklamada, doktorlarıyla iletişime geçmeden, ilgili ilaçlarını kesmemeleri konusunda hastalara tavsiyede bulundu.