Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail’in elektrik şebekeleri arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesi için, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) tarafından, Avrupa’nın “TEN-E” mevzuatı çerçevesinde yatırım onayı başvurusu yapıldı.

“Sigmalive” haber sitesi, ADMİE’nin başvurusunu Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) ile İsrail Enerji Düzenleme Kurulu’na ilettiğini ve bu gelişmenin, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki elektrik bağlantısının hızlandırılması açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirildiğini duyurdu.

İlgili haberde, bu başvurunun, geçen hafta ADMİE ile Fransız yatırım grubu “Meridiam” arasında imzalanan ve “Meridiam”ın GSI şirketine çoğunluk hissedarı olarak katılmasını öngören anlaşmanın hemen ardından geldiği belirtilirken, Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavru ile İsrailli mevkidaşı Elli Cohen arasındaki telefon görüşmesinde de projenin ilerletilmesinin ele alındığı anımsatıldı.

ADMİE, açıklamasında, projenin Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Avrupa açısından stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğunu vurguladı.