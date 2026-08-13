Güney Kıbrıs’ta cumartesi günü kutlanacak olan Meryem Ana yortusu sebebiyle Rum Merkezi Cezaevi'ndeki 68 mahkuma af kararı çıktı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 15 Ağustos'ta kutlanacak olan Meryem Ana yortusu sebebiyle Rum Merkezi Cezaevinde bulunan 68 mahkuma af çıktığını yazdılar.

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Gazete, hafif suçlardan cezaevinde bulunan 27’si Kıbrıslı 41’i ise yabancı uyruklu 68 mahkumun af kapsamında dün salıverildiklerini belirtirken siyasi iltica talepleri reddedilen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmeleri işlemlerinin de başladığını aktardı.