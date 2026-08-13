ABD’li milletvekillerinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC) CEO’su Ben Black’e, “Great Sea Interconnector” (GSI) projesine öncelik verilmesi çağrısında bulundukları bildirildi.

Haravgi gazetesi, milletvekilleri Brad Schneider ile Gus Bilirakis’in, GSI projesinin Doğu Akdeniz’de enerji güvenliği ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladıklarını yazdı.

Habere göre Schneider ile Bilirakis, ABD Hükümeti’nin Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik şebekeleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan bu projenin, ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla olan iş birliğini güçlendireceğini, enerji yollarını çeşitlendireceğini ve stratejik rakiplerin hakimiyetindeki altyapılar karşısında alternatif bir çözüm olacağını ifade etti.

Schneider ile Bilirakis, GSI projesini etkileyen jeopolitik tahriklerle ilgili bilgilendirme yapılmasını da talep etti.