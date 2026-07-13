2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez 48 takımlı bir formatı benimseyen FIFA, organizasyonun sağladığı finansal getiriden ve küresel ölçekteki izlenme oranlarından oldukça memnun.

INFANTINO'NUN 2030 PLANI

The Athletic'in özel haberine göre, bu başarının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası için çok daha iddialı bir senaryoyu masaya yatırdı. Turnuvanın daha geniş kitlelere ulaşması ve üye federasyonlardan gelen ek gelir beklentilerinin karşılanması amacıyla, takım sayısının 64’e yükseltilmesi planlanıyor.

2030 Dünya Kupası; Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde, Güney Amerika'daki üç açılış maçıyla birlikte düzenlenecek. Infantino'nun bu organizasyonu takım sayısı bakımından tarihin en büyük Dünya Kupası'na dönüştürmeyi hedeflediği aktarıldı.