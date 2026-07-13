Süper Ligin Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü A Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında resmi sezon açılışını dün gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı başkan, yönetimi ile teknik heyet ve sporcuların katılımıyla Kaymaklı Şehitleri Abidesi’ne çelenk bırakarak sezona merhaba denildi.

Yeşil-siyahlı ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla yapılan ilk antrenmanla yeni sezon çalışmalarına start verdi.

Teknik direktör Özgü Bayraktar yönetiminde yapılan ilk antrenmanda yabancı futbolcular dahil 20 futbolcu yer alırken, Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda yapılan ilk antrenman düz koşular ve açma germe çalışmalarıyla tamamlandı.