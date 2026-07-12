2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentinde karşılaştı.

Hard Rock Stadı'nda oynanan kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlandı.

Norveç, Andreas Schjelderup'un 36. dakikadaki harika golüyle büyük kapışmada 1-0 öne geçti.

45+2. dakikada ceza içine giren yıldız oyuncu Jude Bellingham, çaprazdan Norveç filelerini havalandırarak skora denge getirdi: 1-1

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Norveç, 55'te Torbjorn Heggem ile fileleri havalandırdı. Ancak bu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta uzatmalara geçildi.

93. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın hakemi Clement Turpin, 99. dakikada İngiltere lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine bir kez daha pozisyonu izleyen Turpin, kararından döndü.

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan İngiltere adını yarı finale yazdırdı. Ada ekibinin rakibi Arjantin oldu.

Bu arada mücadelede iki kez fileleri havalandıran Jude Bellingham, FIFA 2026'daki gol sayısını 6'ya çıkardı. İngiltere'de Harry Kane'nin de bu turnuvada 6 golü bulunuyor.