2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa yarı finalde, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın sevindiği Fas'ın üzüldüğü karşılaşmaya Kylian Mbappe damga vurdu.

İşte mücadelenin öne çıkan olaylarından notlar...

Uzun süren VAR kontrolü tepki çekti

Kylian Mbappe’nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.

Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Fransız futbolcunun atışını kaleci Yassine Bounou’nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.

Bounou yine geçit vermedi

Fas Milli Takımı’nın kalecisi bugüne kadar Dünya Kupası’nda kalesinde kullanılan 9 penaltıdan sadece 2’sinde gol yedi.

Deneyimli file bekçisi, bu penaltılardan 4’ünü kurtarırken, 3’ünde ise atış çerçeveyi bulmadı.

Mbappe, 20 maçta forma giyen en genç futbolcu

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.

Fransız yıldız, gol sayısını 8’e çıkardı

Fas karşısında takımını öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8’e çıkararak Arjantinli Lionel Messi’yi yakaladı.

Mbappe’nin Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısı ise 20 oldu. Bu alanda Messi, 21 golle zirvede yer alıyor.

Fransa, üst üste üçüncü kez yarı finalde

2018 Rusya’da şampiyon olan, 2022 Katar’da final oynayan Fransa, turnuvada üst üste 3 kez yarı finale çıkan 3. ülke oldu.

Dünya Kupası’nda daha önce Almanya 2002-2014 ve 1982-1990 arasında, Brezilya ise 1994-2002 arasında en az 3 kez üst üste son 4 takım arasında kalmıştı.

Turnuvada Afrika temsilcisi kalmadı

Fas'ın elenmesiyle 2026 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil eden ülke kalmadı.

Son şampiyon Arjantin, turnuvada Avrupa kıtasından olmayan tek takım olarak mücadele ediyor.

Fas'ın 34 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

"Atlas Aslanları"nın 34 maçlık yenilmezlik serisi, Fransa karşısındaki mağlubiyetle sona erdi.

Fas, en son yenilgisini Ağustos 2025'te Afrika Uluslar Şampiyonası'nda, Kenya'ya 1-0 mağlup olarak almıştı.