2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1'lik skorla deviren İspanyollar, adını yarı finale yazdırdı.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti.

İspanya, 30. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Belçika bu gole 41'de De Ketelaere ile cevap verdi ve skora denge geldi: 1-1.

Geride kalan 5 maçta gol yemeyen İspanya, turnuvadaki ilk golünü bu turda Belçika'dan yedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika'nın yıldız kalecisi Thibaut Courtois, 71'de sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerini Lammens'e bırakan Courtois sahayı gözyaşları içerisinde terk etti.

İspanya'da 86'da Oyarzabal'ın yerine oyuna giren Mikel Merino, 88'de topu filelere yolladı ve skoru tayin etti: 2-1.

De la Fuente'nin öğrencileri, Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

İspanya, 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.