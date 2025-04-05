Yeniboğaziçi İlkokulunun düzenlediği merhum beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çalışkan ve şampiyon melekler yol koşusu Yeniboğaziçi’nde düzenlendi. Bölge ilkokullarının katılım gösterdiği yol koşusunda kızlar 800m Erkekler ise 1000m koştu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini organizasyon sununda düzenlenen madalya töreninde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Fahri Tümkan, merhum Mahmut Çalışkan’ın ailesi, şampiyon melekler adına Nafi Çetintaş ve diğer okul müdürleri takdim etti. Etkinlik sonrası yarışmaya katılan sporculara ikramda bulunuldu ve etkinlik sona erdi.

Gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren öğrenciler ve okullar şu şekilde sıralandı.

KIZLAR 800m

1) Maya Ahmet (Mormenekşe İlkokulu)

2)Nurşen Kanizi (Mustafa Kemal İlkokulu)

3)Sevin Alpfidan (Şht. Hüseyin Akil İlkokulu)

ERKEKLER 1000m

1)Doruk Dalka (Mormenekşe İlkokulu)

2)Maksim Amtomonuv (Şht İlker Karter İlkokulu)

3)Yavuz Şanverdi (Alaniçi İlkokulu)

Takım sıralamasında ise dereceye giren okullar şu şekilde oluştu.

KIZ

1) Mustafa Kemal ilkokulu

2)Yeniboğaziçi İlkokulu

3)Şht ilker Kartel İlkokulu

ERKEK

1)Yeniboğaziçi İlkokulu

2)Şht İlker Kartel ilkokulu

3)Dr Suat Günsel Gazimağusa ilkokulu

(HABER VE FOTOLAR: MAHMUT ODACI)