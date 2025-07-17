BTM 2. Lig 3. Grup’ta önceki gün oynanan Pınarbaşı – DİKA karşılaşması sonunda yaşanan saha ve saha dışı olaylar sonrası KTFF Soruşturma Merci her iki takımı disipline sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

“KTFF Soruşturma Merci, 17.07.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig 3. Grup'ta 16.07.2025 tarihinde, 23107 maç numarasıyla oynanan Pınarbaşı ÇSK - Dika SK karşılaşmasında her iki takım taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Pınarbaşı ÇSK ve Dika SK takımlarının KTFF Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi kapsamında KTFF BTM Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.”