Stat: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Volkan İzmirli

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Necip, M. Çağlar (86’ M. Yorulmaz), Yusuf, A. Hatay, Hascan, Yahya (86’ Yusuf Kumaş), Malik, Aşkın, Yağış (80’ Sadık), Onur (64’ Hamza)

Değirmenlik: Hakkı, Ümitcan, Oğulcan, Yasin, Hasan, Emirhan, İlyas, Hikmet, Şükrü, Can, Güvenç

Goller: 18’ Ümitcan Babahan, 90+5’ Emirhan Çil (Değirmenlik), 44’ Hascan, 83’ Ümitcan Babahan (k.k.) (Baf Ülkü Yurdu)

Kırmızı Kart: Erdoğan Nay (Baf Ülkü Yurdu, maç sonu)

AKSA 1.Lig’de zirve mücadelesi veren Baf Ülkü Yurdu ile Değirmenlik karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Değirmenlik, 9. dakikada Emirhan Çil’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 18. dakikada Ümitcan Babahan’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, ilk bölümde önemli bir avantaj yakaladı.

Ev sahibi ekip 44. dakikada Hascan’ın golüyle skoru 2-1’e getirerek soyunma odasına umutlu gitti. İkinci yarıda karşılıklı ataklar izlenirken, mücadelenin son bölümünde 83. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Ümitcan Babahan’ın kendi kalesine gönderdiği top filelerle buluştu ve skor 2-2 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele beraberlikle sonuçlandı.