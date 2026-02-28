Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Burak Yiğit

Dumlupınar; Mustafa, Yasin, Olcay, Doğukan, Orhan, Berk Büyükkal, Osman, Mert Güçlücan, Mahadi Mahrez, (85' Ali Kemal), Christian Robert, Berk Güçlücan

Yenicami: Süleyman, Alaattin, (70' Murat,), Tahir, Halil İbrahim, Görkem, Reşit, Hasan, (86' Mehmet), Abaubakar Sangare, İssa Constantinides, (85' Asrın), Laurent Mendy, Hüseyin

Goller: 44' Berk Güçlücan (Dumlupınar), 36' Laurent Mendy, 90+3' Hüseyin (Yenicami)

AKSA Süper Lig 20. hafta maçında Dumlupınar ile Yenicami kozlarını Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadı'nda paylaştı. Düşük tempoda oynanan ve gol pozisyonu yönünden çok fazla pozisyon yaşanmayan karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik sonuçla Yenicami oldu. Yenicami 'de goller 36'da Laurent Mendy ve 90+3'te Hüseyin Arifoglu 'ndan geldi. Dumlupınar 'ın tek golünü ise Berk Güçlücan kaydetti. Bu sonuçla Dumlupınar 30 puanda kalırken Yenicami 24 puana yükseldi.

16': Dumlupınar atağında Berk Güçlücan 'ın şutunu kaleci Süleyman köşeden çıkardı.

36': Yenicami atağında Laurent Mendy ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çıkardı. Yere de çarpan top köşeden ağlara gitti 0-1.

42': Yenicami kontratağında Hüseyin 'in pasıyla sol çaprazda buluşan Sangare 'nin gollük şutunu kaleci Mustafa çıkardı.

44': Dumlupınar atağında Mahadi Mahrez sağdan ortaladı. Berk Güçlücan arka direkte boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi 1-1.

45+1': Anı gelişen Dumlupınar atağında Mert Güçlücan 'ın vuruşu direkten döndü. Devre 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

50': Yenicami atağında Sangare 'nin pasında Hüseyin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kalesini zamanında terk eden Mustafa açıyı daraltarak net bir pozisyonu önledi.

79': Yenicami atağında İssa ara pasıyla Hüseyin 'i gördü. Hüseyin 'in aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+3': Yenicami atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Asrın 'ın vuruşu iki kez üst direğe çarptıktan sonra kale alanı içinde bekleyen Yasin'e doğru geldi. Yasin topu uzaklaştırmak için yere düşmesini beklerken geriden yetişen Hüseyin çizgi üzerinden dokunarak topu ağlara gönderdi 1-2.