Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Abdulkadir Karadağ, Rıdvan Çetinkaya

Çetinkaya: Mehmet Özeralp, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Orhan Çokbekler, Muammer Tip, Cemal Şevket Kurt, Fidelis Agbo Abba, Pacome Loua, Abdulaziz Köse, Yusuf Kondoz, Arda Emre Bekmezci

Alsancak Yeşilova: Aykut Kıratlı, Bill Osman Beyza, Tamer Cem Haddur, Burak Alsan, Cemal Yaşinses, Eyyüp Öztep, Joseph Ofori, Vakkas Kaynarca, Quesi Jonathan Weston, Abdullah Çomunoğlu, Mehmet Fatih Parlak

Gol: 60’ Abdulaziz Köse (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Çetinkaya, Alsancak Yeşilova’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. İkinci devrede baskısını artıran Çetinkaya, 60. dakikada Abdulaziz Köse’nin golüyle öne geçti. Kalan bölümde Alsancak Yeşilova beraberlik için yüklense de savunmada hata yapmayan Çetinkaya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla beraber Çetinkaya puan sayısını 28 yaparken, A.Yeşilova 25 puanda kaldı.