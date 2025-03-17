Gazimağusa’da Gülseren Bölgesi’nde önceki sabah saat 03.40 sıralarında bir marketi soyma girişiminde bulunup, market işletmecisi ve babasını bıçakla yaralayan biri 14 yaşında diğeri 22 yaşında iki kişi tutuklandı.

Gazimağusa Karakol Mahallesi’nde bulunan Akmar Süpermarket’i soyma girişimi saat 03.40 sıralarında meydana geldi.

Soyguncular, iş yerine pencereden girip, alkollü içkileri çalacakları sırada onları fark ederek gelen iş yeri işletmecisi 24 yaşındaki isminin baş harfleri S.Y.A. ve babası 65 yaşındaki isminin baş harfleri S.A.’yı bıçakla yaraladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, zanlı olarak aranan 22 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ö. ve 14 yaşındaki isminin baş harfleri M.E önceki gün öğle saatlerinde yakalandı.

Saldırıda karnına aldığı bıçak darbesinden dolayı ağır yaralanan 65 yaşındaki isminin baş harfleri S.A. ameliyattan sonra müşahede altına alındı. Elinden yaralanan 24 yaşındaki isminin baş harfleri S.Y.A. ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Genç zanlılar, dün saat 10.00’da, güvenlik önlemi altında Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Tutuklanan T.Ö. ve M.E. aleyhine mahkemeden 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Elde edinilen bilgiye göre T.Ö.’nün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla karın bölgesinden 2 kez yaraladığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Cerrahı Dervisi’nde müşahede altına alınan S.A.’nın sağlık durumu, tahkikatın seyrine yön verecek.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen kapalı oturumda, iddia makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan Salih Fidan Ersan ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Abdullah Doğan ve M.E.’nin babası hazır bulundu.

Yargıç Evren Mürsel, talebi değerlendirdi ve zanlıların 3’er gün polisten tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemeye getirilen T.Ö., basın mensuplarına, “Telefonla birlikte sizi komalık edecem” diyerek sözlü saldırıda bulundu.