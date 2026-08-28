Gönyeli’de önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.G., 21 yaşındaki isminin baş harfleri H.S. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri A.A. tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ezgi İşimtekin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı A.A., A.G. ve H.S.’nin 26 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine zanlıların Lefkoşa’daki ikametgâhlarında arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunduğu kaydedildi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadelerinde 330 Euro karşılığında internetten tanıştıkları bir kişi aracılığıyla 20 gram hintkeneviri aldıklarını ve bir kısmını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin nevi ve miktarının tespiti için gerekli analizlerin yapılmak üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.A., A.G. ve H.S.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.