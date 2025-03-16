Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Abdulkadir Karadağ
Gönyeli: Kıvanç Demircioğlu, Bayram Anday (Dk 70 İbrahim Kaba), Ahmet Can Temel, Arseven Dağer, Hasan Kanlı, Berkem Nurdal, Abdoul Razak (Dk 87 Ömer Bayraktar), Ladjı Malle, Souleymane Doukara, Ahmet Eser Aksoy (Dk 70 Azat Berhan Tip), İbrahim Çıdamlı.
Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Moussa Corso Traore (Dk 87 Ali Nazlıoğlu), Batuhan Calban, Ahmet Kara, Muammer Tip (Dk 62 Durmuş Oduncu), Ussumane Djabı, Recep Arkol, Yasin Doğan (Dk 62 Cemal Şevket Kurt), Ahmet Hatay, Yusuf Kondoz, Kadir Erol.
Kırmızı Kart: Dk 85 Ladjı Malle (Gönyeli).
Goller: Dk 56 İbrahim Çıdamlı (Gönyeli). Dk 5 Ahmet Kara, Dk 67 Ussumane Djabı (Çetinkaya).
AKSA Süper Lig’in 23’üncü haftasında Gönyeli'nin konuğu olan Çetinkaya, mücadeleyi 2-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 5’inci dakikasında konuk ekip Ahmet Kara’nın golüyle öne geçti. İlk devre 1-0 Çetinkaya’nın üstünlüğüyle sona ererken 56’ncı dakikada İbrahim Çıdamlı skora denge getirdi. 64’üncü dakikada sahneye çıkan Ussumane Djabi Çetinkaya’yı yeniden öne geçiren golü attı. Gönyeli’de 84’üncü dakikada Ladji Malle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmazken, Çetinkaya 3 puanı alan taraf oldu.
Bu sonucun ardında Çetinkaya aldığı galibiyetle puanını 38 yaparken, Gönyeli 18 puanda kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Gönyeli Mesarya deplasmanına giderken, Çetinkaya sahasında Miracle Değirmenlik’i konuk edecek.
(Foto: Gökhan Kuzu)