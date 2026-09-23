Dipkarpaz’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait depo hizmete açılarak, arpa tedariki bölgeden sağlanmaya başlandı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kumyalı’daki siloda meydana gelen kazanın ardından bölge halkının ve üreticilerin, Lefkoşa veya Gazimağusa’ya ulaşım konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermek adına adımlar atıldığı kaydedildi.

Dipkarpaz’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait deponun bu çerçevede hizmete açıldığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki üreticilerin arpa ihtiyaçlarını doğrudan bu depodan temin edebildiği belirtildi.

Açıklamada, belediyeye ait kepçenin de bölge halkına hizmet verdiği ve kantardan da herhangi bir ücret alınmadığı kaydedildi.