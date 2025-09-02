Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, lig öncesi son provalarını anı maçları ile yapıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu süper lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Miksi anı maçı ile anılıyor. Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden Mormenekşe lig öncesi çalışmalarında sona yaklaşırken, anı maçları ile hazırlıklar sürüyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Miksi anı maçında Mormenekşe ile L. Gençler Birliği karşı karşıya geliyor.

ANI MAÇI

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Hüseyin Miksi’nin ailesi tarafından organize edilecek olan merhum Hüseyin Miksi anı maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 de Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanacak. Futbol Federasyonu’na bağlı hakemler Turgay Misk, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu görev yapacağı Merhum Hüseyin Miksi anı maçı sonrasında takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Hüseyin Miksi’nin ailesi tarafından verilecek.