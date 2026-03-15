Beşiktaş ikinci yarıda açıldı
İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 22. Hafta maçında Baf Ülkü Yurdu, Lapta’yı konuk etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan Baf Ülkü Yurdu – Lapta maçını Ali Özer yönetti. Maça hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu, ilk devreyi Hakan’ın 2 ve Mustafa Çağlar’ın golleriyle 3 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu, Hakan’ın golüyle skoru 4 – 0 yaparken, 61’de Hascan çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Baf Ülkü Yurdu’un 10 kişi kalmasından yararlanan Lapta, Yusuf Oyit ve Koral’ın golleriyle farkı 2’ye indirdi. 4 – 2 Maç da 4 – 2 sona erdi.