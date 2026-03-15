İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 22. Hafta maçında Baf Ülkü Yurdu, Lapta’yı konuk etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan Baf Ülkü Yurdu – Lapta maçını Ali Özer yönetti. Maça hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu, ilk devreyi Hakan’ın 2 ve Mustafa Çağlar’ın golleriyle 3 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Baf Ülkü Yurdu, Hakan’ın golüyle skoru 4 – 0 yaparken, 61’de Hascan çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Baf Ülkü Yurdu’un 10 kişi kalmasından yararlanan Lapta, Yusuf Oyit ve Koral’ın golleriyle farkı 2’ye indirdi. 4 – 2 Maç da 4 – 2 sona erdi.